Türkler milli maça hazır! Almanya sokakların büyük coşku
Mynet Spor
58 dakika önce
Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) F Grubu'ndaki ilk maçında bugün Gürcistan ile karşılaşacak. BVB Dortmund Stadı'ndaki maç öncesi Türk taraftarların coşkuyla karşılaşma saatini beklediği görüldü.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.