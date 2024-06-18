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Türkler milli maça hazır! Almanya sokakların büyük coşku

Mynet Spor

Mynet Spor

58 dakika önce

Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) F Grubu'ndaki ilk maçında bugün Gürcistan ile karşılaşacak. BVB Dortmund Stadı'ndaki maç öncesi Türk taraftarların coşkuyla karşılaşma saatini beklediği görüldü.

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