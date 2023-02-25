Türkücü Mustafa Keser, depremzedelere moral gecesinde havuza düştü
Birbak Magazin
51 dakika önce
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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde depremzedelere moral gecesinde sahneye doğru yürürken ayağı zemine takılan türkücü Mustafa Keser, dengesini kaybedip havuza düştü. Keser, üzerine değiştirdikten sonra sahneye çıktı.
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