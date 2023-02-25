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Türkücü Mustafa Keser, depremzedelere moral gecesinde havuza düştü

Birbak Magazin

Birbak Magazin

51 dakika önce

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde depremzedelere moral gecesinde sahneye doğru yürürken ayağı zemine takılan türkücü Mustafa Keser, dengesini kaybedip havuza düştü. Keser, üzerine değiştirdikten sonra sahneye çıktı.

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