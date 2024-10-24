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45 dakika önce

TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit edilen taksi şoförü Murat Arslan düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

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