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1 saat önce

TUSAŞ şehidi Cambaz'ın babası: “Ben oğluma bir tokat vurmadım, elimi kaldırmadım. Nasıl kıydılar benim oğluma”

TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yapılan terör saldırısında şehit olan TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Cambaz'ın babası Veli Cambaz, “Ben oğluma bir tokat vurmadım, elimi kaldırmadım. Nasıl kıydılar benim oğluma” dedi.

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