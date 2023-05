Tuzla'da boşanma aşamasındaki eşini zorla eve götürmek istedi

Tuzla'da Serkan C. boşanma aşamasında olduğu eşi Zehra C.'yi zorla otomobile bindilerek akrabasının evine götürmek istedi. Evin önünde otomobilden inen Zehra C., kaldırımda oturdu. Serkan C. kaldırımda oturan ve eve girmemek için çığlık atan kadını oturduğu yerden kaldırmaya çalıştı. Kadının çığlıklarını duyan mahalleli olaya müdahale etti. Serkan C. gözaltına alındı.