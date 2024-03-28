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Tuzla’da kaldırımda yürüyen kadın ölümden kıl payı kurtuldu

Mynet Haber

Mynet Haber

27 dakika önce

Tuzla kontrolden çıkan otomobil, inşaat alanına daldı. Araç sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlatırken, kaldırımda yürüyen kadın ise ölümden kıl payı kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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