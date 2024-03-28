Tuzla’da kaldırımda yürüyen kadın ölümden kıl payı kurtuldu

Tuzla kontrolden çıkan otomobil, inşaat alanına daldı. Araç sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlatırken, kaldırımda yürüyen kadın ise ölümden kıl payı kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.