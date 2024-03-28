Tuzla’da kaldırımda yürüyen kadın ölümden kıl payı kurtuldu
Mynet Haber
27 dakika önce
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Tuzla kontrolden çıkan otomobil, inşaat alanına daldı. Araç sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlatırken, kaldırımda yürüyen kadın ise ölümden kıl payı kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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