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Ücretsiz olduğunu duyan koştu, dağıtım sırasında izdiham yaşandı

Kanal Finans

Kanal Finans

55 dakika önce

Kırıkkale'de belediyenin ücretsiz dağıttığı sebze fideleri izdihama neden oldu. Kırıkkale Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün ata tohumlarından üretilen fidelerin dağıtımlarının devam edeceğini söyledi.

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