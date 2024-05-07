Ücretsiz olduğunu duyan koştu, dağıtım sırasında izdiham yaşandı

Kırıkkale'de belediyenin ücretsiz dağıttığı sebze fideleri izdihama neden oldu. Kırıkkale Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün ata tohumlarından üretilen fidelerin dağıtımlarının devam edeceğini söyledi.