Ümraniye'de trafik ışıklarında duran otomobile silahlı saldırı: 1'i ağır 2 yaralı

Ümraniye'de, kırmızı ışıkta duran otomobile uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Çok sayıda merminin isabet ettiği otomobildeki 2 kişi yaralandı. Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.