Ümraniye'de trafik ışıklarında duran otomobile silahlı saldırı: 1'i ağır 2 yaralı
Mynet Haber
42 dakika önce
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Ümraniye'de, kırmızı ışıkta duran otomobile uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Çok sayıda merminin isabet ettiği otomobildeki 2 kişi yaralandı. Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
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