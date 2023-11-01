Ümraniye'de trafik magandası korna çalan aracı böyle yumrukladı

Ümraniye'de trafikte yol verme tartışması yaşayan bir trafik magandası, arkasındaki aracın korna çalması üzerine aracından inerek korna çalan aracı defalarca yumrukladı. O anlar ise aracın içindeki sürücünün telefon kamerasına anbean yansıdı.