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Ümraniye'de trafik magandası korna çalan aracı böyle yumrukladı

Mynet Haber

Mynet Haber

53 dakika önce

Ümraniye'de trafikte yol verme tartışması yaşayan bir trafik magandası, arkasındaki aracın korna çalması üzerine aracından inerek korna çalan aracı defalarca yumrukladı. O anlar ise aracın içindeki sürücünün telefon kamerasına anbean yansıdı.

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