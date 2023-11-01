Ümraniye'de trafik magandası korna çalan aracı böyle yumrukladı
Mynet Haber
53 dakika önce
YORUM YAP0
Ümraniye'de trafikte yol verme tartışması yaşayan bir trafik magandası, arkasındaki aracın korna çalması üzerine aracından inerek korna çalan aracı defalarca yumrukladı. O anlar ise aracın içindeki sürücünün telefon kamerasına anbean yansıdı.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum