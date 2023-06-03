Unuttuğu telefon için evine geldi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Mynet Haber
1 saat önce
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Kırıkkale'de alkollü olduğu iddia edilen kişinin mutfakta çıkardığı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Köye giderken unuttuğu telefonunu almak için geri dönen babası ise gördüğü manzara karşısında şoke oldu.
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