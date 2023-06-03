Unuttuğu telefon için evine geldi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Kırıkkale'de alkollü olduğu iddia edilen kişinin mutfakta çıkardığı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Köye giderken unuttuğu telefonunu almak için geri dönen babası ise gördüğü manzara karşısında şoke oldu.