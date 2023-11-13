Üsküdar'da cadde ortasında şoke eden anlar! İki sürücü aracından inip birbirine saldırdı
Mynet Haber
1 saat önce
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Üsküdar'da taksi şoförü ile bir araç sürücüsü arasında yol verme tartışması nedeniyle kavga çıktı. Aracından inen taksi şoförü, önündeki aracın sürücüsünü yumuklarla saldırdı. Sürücüleri çevredeki vatandaşlar ayırırken kavga anları kameraya yansıdı.
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