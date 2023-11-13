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Üsküdar'da cadde ortasında şoke eden anlar! İki sürücü aracından inip birbirine saldırdı

Mynet Haber

Mynet Haber

1 saat önce

Üsküdar'da taksi şoförü ile bir araç sürücüsü arasında yol verme tartışması nedeniyle kavga çıktı. Aracından inen taksi şoförü, önündeki aracın sürücüsünü yumuklarla saldırdı. Sürücüleri çevredeki vatandaşlar ayırırken kavga anları kameraya yansıdı.

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