Üstü yol altı şelale... Büyük ilgi görüyor

Tokat'tın Reşadiye ilçesinde bulunan şelale üzerine köylere ulaşım sağlamak için köprü yapıldı. Şelale üzerine yapılan köprü köylerde yaşayan vatandaşların ulaşımını sağlarken şelaleye olan ilgiyi de artırdı. Yolculuk yapan birçok vatandaşın uğrak noktası olan şelale, doğa severlerin dikkatini çekiyor. Çevre iller ve bölge halkı tarafından sıkça ziyaret edilen şelale doğal güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. 4 mevsim ayrı güzelliklere bürünen şelale, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.