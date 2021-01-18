Utanılacak bir şey yok... İnsanların yüzde 75'i duşta işiyor! Peki cinsel hayata nasıl katkı sağlıyor? (Videolu anlatım)

Duşta işemek hakkında yüksek sesle konuşmak uygun olmayabilir ancak araştırmacılar, insanların neredeyse yüzde 75'inin bunu yaşamları boyunca en az bir kez yaptığını keşfetti. Bununla birlikte, duş alırken idrarınızı yaparsanız, su faturanızdan ve tuvalet kağıdınızdan tasarruf edebilirsiniz.

ARA SIRA DUŞTA İŞEMENİN BİR ZARARI YOK

İdrar bazı insanların sandığı kadar temiz ve saf olmasa da, ara sıra klozet yerine duş kanalını tercih ettiğinizde çoğu zaman sağlık sorunlarına yol açma olasılığı düşüktür. Bununla birlikte, sağlıklı idrarda bakteri sayıları nispeten düşüktür.

Sağlıklı idrar çoğunlukla su, elektrolitler ve üre gibi atık ürünlerdir. Üre, proteinlerin parçalanmasının sonucudur.

İdrardaki bakteriler bacaklarınızdaki veya ayaklarınızdaki bir kesik veya başka bir yara yoluyla vücudunuza girmiş olsa bile, kendi idrarınızın enfeksiyona neden olma olasılığı düşüktür. Duşunuzu düzenli olarak temizlemek ve dezenfekte etmek önemli olsa da, duş zeminine veya gidere biraz işemek, temizlik rutininizi değiştirmeniz gerektiği anlamına gelmez. Suyu kapatmadan önce zemini fazladan durulayın.