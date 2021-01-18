Utanılacak bir şey yok... İnsanların yüzde 75'i duşta işiyor! Peki cinsel hayata nasıl katkı sağlıyor? (Videolu anlatım)

Duşta işemek hakkında yüksek sesle konuşmak uygun olmayabilir ancak araştırmacılar, insanların neredeyse yüzde 75'inin bunu yaşamları boyunca en az bir kez yaptığını keşfetti. Bununla birlikte, duş alırken idrarınızı yaparsanız, su faturanızdan ve tuvalet kağıdınızdan tasarruf edebilirsiniz.
İdrar bazı insanların sandığı kadar temiz ve saf olmasa da, ara sıra klozet yerine duş kanalını tercih ettiğinizde çoğu zaman sağlık sorunlarına yol açma olasılığı düşüktür. Bununla birlikte, sağlıklı idrarda bakteri sayıları nispeten düşüktür.
Sağlıklı idrar çoğunlukla su, elektrolitler ve üre gibi atık ürünlerdir. Üre, proteinlerin parçalanmasının sonucudur.
İdrardaki bakteriler bacaklarınızdaki veya ayaklarınızdaki bir kesik veya başka bir yara yoluyla vücudunuza girmiş olsa bile, kendi idrarınızın enfeksiyona neden olma olasılığı düşüktür. Duşunuzu düzenli olarak temizlemek ve dezenfekte etmek önemli olsa da, duş zeminine veya gidere biraz işemek, temizlik rutininizi değiştirmeniz gerektiği anlamına gelmez. Suyu kapatmadan önce zemini fazladan durulayın.
Duşta squat yaparak işemek kadınların pelvik taban kaslarını geliştirir. Bu da daha iyi bir seks hayatı demek...
İdrar, birçok cilt bakım ürününde bulunan bir bileşik olan üre içerdiğinden, bazı insanlar ayaklara işemenin ayak mantarını tedavi edebileceğini düşünüyor. Bununla birlikte, idrarın mantarı veya başka herhangi bir enfeksiyon veya sorunu tedavi edebileceğine dair hiçbir bilimsel kanıt yoktur.
İdrar duş zeminine ulaşan tek vücut sıvısı değildir. Ter, mukus, adet kanı ve hatta dışkı maddesi bu güzel, sıcak duşla karışabilir.
Kendinizi ve başkalarını duşu mümkün olduğunca güvende tutmaya yardımcı olmak için, duşunuzu her 1-2 haftada bir yıkayın ve dezenfekte edin.
Çamaşır suyu ürünleriyle yapılan temizlik arasında, her duştan sonra duştan çıkmadan önce birkaç saniye sıcak suyla durulayın. Ancak duşunuzu kullanan tek kişi sizseniz, muhtemelen oraya işemek de güvenlidir. Duşta çiş yaparsanız, düzenli olarak temizlediğinizden emin olun.
Okuyucu Yorumları 0 yorum