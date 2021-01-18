Mynet Trend

         
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Utanılacak bir şey yok... İnsanların yüzde 75'i duşta işiyor! Peki cinsel hayata nasıl katkı sağlıyor? (Videolu anlatım)

Utanılacak bir şey yok... İnsanların yüzde 75'i duşta işiyor! Peki cinsel hayata nasıl katkı sağlıyor? (Videolu anlatım)

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 18.01.2021 13:38 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Duşta işemek, zaman zaman fazla düşünmeden yaptığınız bir şey olabilir. Bununla birlikte iyi olup olmadığını da merak edebilirsiniz. Peki, duşta işemenin bir sakıncası var mı? Görelim.

Duşta işemek hakkında yüksek sesle konuşmak uygun olmayabilir ancak araştırmacılar, insanların neredeyse yüzde 75'inin bunu yaşamları boyunca en az bir kez yaptığını keşfetti. Bununla birlikte, duş alırken idrarınızı yaparsanız, su faturanızdan ve tuvalet kağıdınızdan tasarruf edebilirsiniz.

ARA SIRA DUŞTA İŞEMENİN BİR ZARARI YOK

İdrar bazı insanların sandığı kadar temiz ve saf olmasa da, ara sıra klozet yerine duş kanalını tercih ettiğinizde çoğu zaman sağlık sorunlarına yol açma olasılığı düşüktür. Bununla birlikte, sağlıklı idrarda bakteri sayıları nispeten düşüktür.

Sağlıklı idrar çoğunlukla su, elektrolitler ve üre gibi atık ürünlerdir. Üre, proteinlerin parçalanmasının sonucudur.

İdrardaki bakteriler bacaklarınızdaki veya ayaklarınızdaki bir kesik veya başka bir yara yoluyla vücudunuza girmiş olsa bile, kendi idrarınızın enfeksiyona neden olma olasılığı düşüktür. Duşunuzu düzenli olarak temizlemek ve dezenfekte etmek önemli olsa da, duş zeminine veya gidere biraz işemek, temizlik rutininizi değiştirmeniz gerektiği anlamına gelmez. Suyu kapatmadan önce zemini fazladan durulayın.

KADINLARIN CİNSEL HAYATINA OLUMLU KATKI

Duşta squat yaparak işemek kadınların pelvik taban kaslarını geliştirir. Bu da daha iyi bir seks hayatı demek...

İDRAR AYAK MANTARINI TEDAVİ EDEBİLİR Mİ?

İdrar, birçok cilt bakım ürününde bulunan bir bileşik olan üre içerdiğinden, bazı insanlar ayaklara işemenin ayak mantarını tedavi edebileceğini düşünüyor. Bununla birlikte, idrarın mantarı veya başka herhangi bir enfeksiyon veya sorunu tedavi edebileceğine dair hiçbir bilimsel kanıt yoktur.

DUŞUNUZU TEMİZLEYİN

İdrar duş zeminine ulaşan tek vücut sıvısı değildir. Ter, mukus, adet kanı ve hatta dışkı maddesi bu güzel, sıcak duşla karışabilir.

Kendinizi ve başkalarını duşu mümkün olduğunca güvende tutmaya yardımcı olmak için, duşunuzu her 1-2 haftada bir yıkayın ve dezenfekte edin.

Çamaşır suyu ürünleriyle yapılan temizlik arasında, her duştan sonra duştan çıkmadan önce birkaç saniye sıcak suyla durulayın. Ancak duşunuzu kullanan tek kişi sizseniz, muhtemelen oraya işemek de güvenlidir. Duşta çiş yaparsanız, düzenli olarak temizlediğinizden emin olun.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Sevgilisi sorulan Birce bakın ne yanıt verdi! Sevgilisi sorulan Birce bakın ne yanıt verdi!
18 Ocak 2021 TV yayın akışı18 Ocak 2021 TV yayın akışı
Tüm detayları ile KübaTüm detayları ile Küba
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Sofrasından onu eksik etmiyor

Sofrasından onu eksik etmiyor

+18 filmin başrolü oldu! İlk kare nefes kesti

+18 filmin başrolü oldu! İlk kare nefes kesti

WAP klibiyle olay yaratmıştı! Cardi B sınır tanımıyor

WAP klibiyle olay yaratmıştı! Cardi B sınır tanımıyor

Müjdeyi o verdi! Yeni John Wick filmi...

Müjdeyi o verdi! Yeni John Wick filmi...

İlginizi Çekebilir

Bu halini herkes unuttu!

Bu halini herkes unuttu!

Türkiye’de çekilecek Jason Statham filminden bomba gelişme

Türkiye’de çekilecek Jason Statham filminden bomba gelişme

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bu halinden eser kalmadı

Bu halinden eser kalmadı

Netflix 2021 filmleriyle gövde gösterisi yaptı

Netflix 2021 filmleriyle gövde gösterisi yaptı

Resimdeki farklı harfi kaç saniyede bulabilirsiniz?

Resimdeki farklı harfi kaç saniyede bulabilirsiniz?

Diğer Haberler

Fransız sanatçı Thomas Romain oğullarının karalamalarını anime karakterine dönüştürdü

Oğullarının karalamalarını anime karakteri yaptı! Sonuç şaşırttı

Survivor 2021 ve Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber yarışı...17 Ocak 2021 Pazar reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

Hangi yapım birinci oldu?

TV yayın akışı 18 Ocak 2021 Pazartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı

18 Ocak 2021 TV yayın akışı

Yüzünde şekil bozukluğu ile doğan Atholl Mills, maske zorunluluğuyla normal hayatına döndü

Engeller ortadan kalktı! Maske zorunluluğu hayatını değiştirdi

Deyimlerin ortaya çıkış hikayesini hiç merak ettiniz mi? ‘Keçileri kaçırmak’’ deyiminin gerçek hikayesi!

‘Keçileri kaçırmak’ deyimi nasıl ortaya çıktı?

İnsaoğlunun ölüme çare arayışında geldiği son nokta! Bedenin dondurulmasından sonra yeniden yaşamak mümkün mü?

Dondurulduktan sonra tekrar yaşamak mümkün mü?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.