Uydudan haritaları incelerken 3 milyon yıllık kanyon keşfettiler

Elazığ'da bir grup doğasever öğretmen, uydu görüntülerini incelerken tesadüfen şaşırtıcı bir keşfe imza attı. Öğretmenler, 3 milyon yıllık olduğu tahmin edilen kanyon keşfetti. Doğaseverler keşfettikleri flora ve zengin bir faunaya sahip kanyona, köyün eski ismi olan 'Halan' adını verdi. Coğrafya Öğretmeni Emrah Turhan, "Yeni keşfedildi, yani daha doğrusu biz şimdiye kadar böyle bir bilgiye rastlamadık. İlk defa gördük ve böyle bir şey beklemiyorduk, çok hoşumuza gitti." şeklinde konuştu.