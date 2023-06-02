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Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı, "Umreye giderken yakalandım" dedi

Mynet Haber

Mynet Haber

2 saat önce

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 7 kişiden 4'ü mahkemece tutuklanırken, tutuklanarak cezaevine götürülen şüphelilerden birinin 'umreye giderken yakalandığını' söylemesi dikkat çekti.

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