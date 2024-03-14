Uzmanlar uyarıyor: "İstanbul’un havası giderek kirleniyor"

İstanbul’da nüfus ile birlikte araç sayısının artması gibi bir çok neden zararlı gazların da artmasına sebep oluyor. Uzmanlar megakent İstanbul'un havasının giderek kirlendiğini belirterek, "İstanbul’da görünmeyen tehlike hava kirliliğidir. Hava kirliliğini gribal enfeksiyon sanıyorlar ve aşağı yukarı herkes boğazımda yanma var diyor. Hava kirliliği akciğere kadar iniyor. Zatürreye başlangıç olan hastalıkların arttığını görüyoruz. Bu kesinlikle hava kirliliğinden kaynaklanıyor” dedi.