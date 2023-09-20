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Vapurda yolcunun saçının yakılmasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Mynet Haber

Mynet Haber

8 dakika önce

Beykoz’da iskeleye yanaşan vapurda oturan M.E.A.'nın (14) arkasından yaklaşarak saçını yakan N.Ç.'nin (52) yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, M.E.A. elleriyle saçını söndürmeye çalışırken, ikili arasında yaşanan arbede de görülüyor.

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