Vapurda yolcunun saçının yakılmasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı
Mynet Haber
8 dakika önce
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Beykoz’da iskeleye yanaşan vapurda oturan M.E.A.'nın (14) arkasından yaklaşarak saçını yakan N.Ç.'nin (52) yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, M.E.A. elleriyle saçını söndürmeye çalışırken, ikili arasında yaşanan arbede de görülüyor.
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