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Vatandaşlar tedirgin! 'Ayı sürüsü bir anda karşıma çıktı'

Mynet Haber

Mynet Haber

47 dakika önce

Zonguldak'ta aç kalan ayılar köylere inerek vatandaşları tedirgin ediyor. Muhtar, 'Her akşam köyün etrafında tur atıyorum. Bir anda ayı sürüsü karşıma çıktı, vatandaşlar korkudan mantar toplamaya gidemiyorlar' diye konuştu.

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