Vatandaşlar tedirgin! 'Ayı sürüsü bir anda karşıma çıktı'

Zonguldak'ta aç kalan ayılar köylere inerek vatandaşları tedirgin ediyor. Muhtar, 'Her akşam köyün etrafında tur atıyorum. Bir anda ayı sürüsü karşıma çıktı, vatandaşlar korkudan mantar toplamaya gidemiyorlar' diye konuştu.