Vatandaşlar tedirgin! 'Ayı sürüsü bir anda karşıma çıktı'
Mynet Haber
47 dakika önce
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Zonguldak'ta aç kalan ayılar köylere inerek vatandaşları tedirgin ediyor. Muhtar, 'Her akşam köyün etrafında tur atıyorum. Bir anda ayı sürüsü karşıma çıktı, vatandaşlar korkudan mantar toplamaya gidemiyorlar' diye konuştu.
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