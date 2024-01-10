Vergisiz telefon almak isteyen öğrenciye 21 kuruşluk poşet şoku: Binlerce lirasından oldu
Kanal Finans
56 dakika önce
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Bursa'da üniversite öğrencisi torununa vergisiz telefon almak isteyen Mehmet Ergun Ö.(61), faturasında 21 kuruşluk poşet fiyatı da yansıtıldığı için vergi iadesinden yararlanamadı. Ergun, 9 bin 500 liralık bedelin tamamını ödemek zorunda kaldı.
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