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Vinçle evlilik teklif etti, gelin almaya at üstünde geldi

Mynet Haber

Mynet Haber

1 saat önce

Konya’nın Karapınar ilçesinde bir genç, kız arkadaşına evlilik teklif etmek için vinç kiraladı. Vincin sepetine binen genç, 5. kata kadar çıkıp evlilik teklif etti. Evet cevabını alan genç, gelin almaya ise at üstünde geldi.

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