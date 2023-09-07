Vinçle evlilik teklif etti, gelin almaya at üstünde geldi
Mynet Haber
1 saat önce
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Konya’nın Karapınar ilçesinde bir genç, kız arkadaşına evlilik teklif etmek için vinç kiraladı. Vincin sepetine binen genç, 5. kata kadar çıkıp evlilik teklif etti. Evet cevabını alan genç, gelin almaya ise at üstünde geldi.
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