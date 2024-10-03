Vücuduna 8 platin takıldığını ikinci ameliyattan sonra öğrendi, doktorlardan şikayetçi oldu

Antalya'da çiftçilikle uğraşan Metin Gökmen (42), Isparta'da bel ağrısı şikayetiyle gittiği özel hastanedeki doktorların ameliyat olması gerektiğini söylemesi üzerine operasyon geçirdi. Şikayeti geçmeyen Gökmen, aynı hastanede olduğu ikinci ameliyat sonrası doktorunun 'Vücudun kabul etmediği için platinleri çıkardık' demesiyle, ilk ameliyatta 8 platin takıldığını öğrendi. Bu operasyon sonrası da sağlığına kavuşamayan Gökmen, kendisini ameliyat eden doktorlar hakkında rızası dışında platin takıldığını belirterek, suç duyurusunda bulundu. Hastaneden konuya ilişkin açıklama yapılmadı