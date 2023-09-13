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Vücut geliştirme yarışması için yaptırdığı iğne hayatını kararttı: "Tanınırım dedim, bir iğneyle hayatımı kaydırdım"

Mynet Haber

Mynet Haber

1 saat önce

İstanbul'da yaşayan 26 yaşındaki Serkan Aydınlı’nın hayatı doktorların yaptırmamasını söylemesine rağmen vücut geliştirme yarışmasında derece elde etmek için yaptırdığı steroid iğnelerle karardı. Zamanla obez hale gelen genç adam, geçirdiği operasyonun ardından kilo vermeye başlarken, "Bir anlık gaza geldim, vücuduma steroid iğnesi basayım dedim, yarışmaya katılırım, tanınırım gibisinden maalesef dediğim gibi olmadı, kaslarım ödeme çevirdi, yağa döndü. Hayatımı bir iğneyle kaydırdım, bir hevese kanmayın, iğneden sonra yürüyemiyordum. Kaç doktora gittim hiçbiri o iğneyi vurmadı, uyarıları dinlemedim. Doktorunuzun önermediği bir şeyi kullanmayın lütfen, hayatımın en büyük hatası oldu” dedi.

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