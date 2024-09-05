VİDEO

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Mynet Haber

Mynet Haber

46 dakika önce

Yalova'da işlemi yapılmayınca bankanın önüne otomobilini çekti

Yalova'da Vakıfbank Şubesi'nde bankacılık işlemi yapmaya çalışan bir kişi, işlemi yapılmayınca otomobilini bankanın önüne sürdü. Kaldırımda kalan aracın sürücüsüne saldırmaya çalışan banka güvenlik görevlisi, vatandaşlar tarafından durduruldu.

Kanala Ait Diğer Videolar

Çobanın aylık maaşı dudak uçuklattı! 00:45

Yalova'da işlemi yapılmayınca bankanın önüne otomobilini çekti 01:05

EYP ve silahlı saldırıda ağır yaralandı; o anlar kamerada 00:33

Acun Ilıcalı'nın düğün çıkışında Mourinho'dan şaşırtan sözler! 00:35

Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'dan özel düğün klibi 00:44

Diğer Videolar

Çobanın aylık maaşı dudak uçuklattı!

Çobanın aylık maaşı dudak uçuklattı!

Yalova'da işlemi yapılmayınca bankanın önüne otomobilini çekti

Yalova'da işlemi yapılmayınca bankanın önüne otomobilini çekti

EYP ve silahlı saldırıda ağır yaralandı; o anlar kamerada

EYP ve silahlı saldırıda ağır yaralandı; o anlar kamerada

Acun Ilıcalı'nın düğün çıkışında Mourinho'dan şaşırtan sözler!

Acun Ilıcalı'nın düğün çıkışında Mourinho'dan şaşırtan sözler!

Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'dan özel düğün klibi

Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'dan özel düğün klibi

Sır gibi saklanan Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın özel düğün klibi ortaya çıktı

Sır gibi saklanan Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın özel düğün klibi ortaya çıktı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.