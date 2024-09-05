Yalova'da işlemi yapılmayınca bankanın önüne otomobilini çekti
Yalova'da Vakıfbank Şubesi'nde bankacılık işlemi yapmaya çalışan bir kişi, işlemi yapılmayınca otomobilini bankanın önüne sürdü. Kaldırımda kalan aracın sürücüsüne saldırmaya çalışan banka güvenlik görevlisi, vatandaşlar tarafından durduruldu.
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