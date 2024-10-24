Yalova'da kadın girişimci evinde çalışanları tarafından vahşice öldürüldü
Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde mantar üretim tesisi bulunan kadın girişimci Canan Cerit, evinde yabancı uyruklu çalışanları tarafından önce domuz bağıyla bağlandı sonrasında da boğularak vahşice öldürüldü.
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