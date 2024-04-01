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Yangında mahsur kalan babası için attığı çığlıklar yürek dağladı

Mynet Haber

Mynet Haber

1 saat önce

İzmir'in Bornova ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında, 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi dumandan etkilendi. Yangında alevler arasında kalan babası için çığlık atan kadının feryatları yürek dağladı.

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