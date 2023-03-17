'Yaren Leylek ve Adem Amca' 12'nci kez buluştu

Bursa’da balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostlukla milyonların gönlüne taht kuran Yaren Leylek, 12. yılda da göçten gelip Eskikaraağaç Leylek Köyü'ndeki dostunun kayığına kondu. 'Yarenseverler' geliş tarihi biraz geciken Yaren’in köye gelmesiyle derin bir 'oh' çekerken, Adem Yılmaz ise “Ayın 6’sından 15’ine kadar meraktan adeta öldüm öldüm dirildim. Gelecek mi gelmeyecek mi hep merak ettim." dedi. 'Yaren Leylek ile Adem Amca'nın hikayesi Avusturya ve Almanya’da ders kitaplarına da konu oldu.