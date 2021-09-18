Yasak Elma'da yasak aşk işinden etti! Muhabire saldıran yönetmen hakkında flaş karar

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yasak Elma’nın evli olan ikinci yönetmeni Oğulcan Eren Akay, geçen perşembe dizinin eski oyuncusu Şafak Pekdemir’le Cihangir’de bir kafede samimi görüntüler vermiş, ardından da küfür ettiği muhabire kafa atmıştı.

YOLLARINI AYIRDILAR

Yaşanan çirkin olay tepki çekmiş. Eşiyle boşanma aşamasında olduğu konuşulan yönetmenin geçen yıldan beri Şafak Pekdemir’le görüştüğü iddia edildi. Medyapım imzalı dizinin ekibine dün akşam 2. yönetmenle yolların ayrıldığı haberi geldi. Yasak Elma şimdilik Ece Erdek Koçoğlu’nun yönettiği tek ekiple devam edecek.

Bu nedenle daha önceden planlanan ikinci ekiple çekimleri olan oyuncular da sete çıkamadı. Öte yandan Yasak Elma’nın afiş çekimi yapıldı. Önümüzdeki hafta paylaşılması planlanan afişte Şevval Sam, Eda Ece, Berk Oktay, Murat Aygen ve Biran Damla Yılmaz var.



