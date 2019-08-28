Yaşar İpek Seren Serengil'i darp mı etti? Şoke eden iddia

Seren Serengil ile Yaşar İpek ayrıldı mı sorusu son günlerde magazin basınının gündeminde. Şu sıralar en çok konuşulan isimlerden biri olan Seren Serengil hamile olduğunu duyurmuş ve bebek sevincini takipçileri ile paylaşmıştı.

Fakat Seren Serengil'in yaptığı paylaşımlarda dikkat çeken bir detay vardı. Büyük aşkla evlendiği, bizi kimse ayıramaz dediği ve her zaman arkasında olduğu eşi şarkıcı Yaşar İpek bu kritik süreçte yanında yoktu.

Yaşar İpek ile birlikte tüp bebek tedavisine başlayan Seren Serengil, beklenen haberi duyurmuş ve gözyaşları içinde hamileyim demişti. Fakat zorlu bir sürece giren Seren Serengil'in ilk haftalarda yüksek sesle konuşması dahi doktoru tarafından yasaklanmıştı.

Bebek haberinin ardından çift önce birlikte beraber oldukları pozları bir bir sildi son olarak da birbirlerini takipten çıkardılar.

SEYHAN SOYLU'DAN BOMBA İDDİA!

Tüm bu olaylar konuşulurken Seyhan Soylu'nun dayak iddiası gündeme bomba gibi düştü. Soylu'nun 'Seren Serengil doğruladı' dediği iddia ise çok vahim!