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Yaya geçidinde otomobilin çarparak sürüklediği küçük kız kusurlu bulundu

Mynet Haber

Mynet Haber

33 dakika önce

Adana’da yaya geçidinde küçük kıza otomobil çarptı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, küçük kızın polis raporunda kusurlu olduğunun belirtilmesi üzerine sürücü serbest bırakıldı. Aile, karara tepki gösterdi.

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