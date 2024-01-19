Yaya geçidinde otomobilin çarparak sürüklediği küçük kız kusurlu bulundu
Mynet Haber
33 dakika önce
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Adana’da yaya geçidinde küçük kıza otomobil çarptı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, küçük kızın polis raporunda kusurlu olduğunun belirtilmesi üzerine sürücü serbest bırakıldı. Aile, karara tepki gösterdi.
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