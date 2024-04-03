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Yayaya yol veren polise saldırı! Camı yumrukladı, küfretti...

Mynet Haber

Mynet Haber

33 dakika önce

İstanbul Bağcılar'da, yaya geçidinde karşıdan karşıya geçmek isteyenlere yol veren, polis olduğunu belirten sürücüye hakaret edip aracını tekmeleyen şüpheli tutuklandı, oğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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