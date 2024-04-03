Yayaya yol veren polise saldırı! Camı yumrukladı, küfretti...
Mynet Haber
33 dakika önce
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İstanbul Bağcılar'da, yaya geçidinde karşıdan karşıya geçmek isteyenlere yol veren, polis olduğunu belirten sürücüye hakaret edip aracını tekmeleyen şüpheli tutuklandı, oğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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