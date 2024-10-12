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25 dakika önce

Yengesini dövüp ardından babasının evini yakan şüpheli, "Elim değmiş olabilir" dedi

Adana'da önce yengesini darp edip, ardından sığındığı babasının evine molotof kokteyli atan kayınbiraderin ifadesinde, "Ben kimseye vurmadım, elim değmiş olabilir" dediği öne sürüldü. Şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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