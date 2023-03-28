Yenikapı'da feribotun oluşturduğu dalga balıkçı teknesini batırdı: O anlar kameraya yansıdı
Mynet Haber
1 saat önce
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İstanbul Yenikapı’da İDO feribotunun iskeleye yanaşırken oluşturduğu dalga, sahilde bağlı bulunan bir balıkçı teknesini batırdı. Teknenin battığı anlar balıkçılar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
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