Yer: Beylikdüzü! Mahalleli park sapığını çöpe attı: Gündem olan görüntüler!
İstanbul Beylikdüzü'ndeki bir parkta uygunsuz hareketlerde bulunan ve etraftaki vatandaşlara rahatsızlık veren şahıs, çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanıp çöpe atıldı. Bahsi geçen şahsın görüntüleri izleyenleri şoke etti.
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