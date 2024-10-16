Yer: Beylikdüzü! Mahalleli park sapığını çöpe attı: Gündem olan görüntüler!

İstanbul Beylikdüzü'ndeki bir parkta uygunsuz hareketlerde bulunan ve etraftaki vatandaşlara rahatsızlık veren şahıs, çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanıp çöpe atıldı. Bahsi geçen şahsın görüntüleri izleyenleri şoke etti.