Yer: Büyükçekmece! Kaza tutanağı tutmak istedi, kurşun yağmuruna tutuldu... Şans eseri hayatta kaldı: "Hayatım boyunca hareket etmek için ilaç kullanmak zorundayım..."

Büyükçekmece'de alkollü bir şekilde önündeki araca çarpan C.A., aracına çarptığı 23 yaşındaki Muhammed Ağırkan'a dehşeti yaşattı. Kaza sonrası tutanak için fotoğraf çekmek isteyen Ağırkan'a C.Ü. 14 el ateş etti. Mucize eseri hayatta kalan Ağırkan, "Başıma gelip 3 kurşun daha sıktı. Birkaç el daha ateş etmeye çalıştı ama kurşunu bitmişti. Amacı beni orada öldürmekti. Şimdi hayatım boyunca hareket etmek için ilaç kullanmak zorundayım..." dedi. Olay anına dair görüntüler ortaya çıktı!