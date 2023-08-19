VİDEO

Yer: Büyükçekmece! Kaza tutanağı tutmak istedi, kurşun yağmuruna tutuldu... Şans eseri hayatta kaldı: "Hayatım boyunca hareket etmek için ilaç kullanmak zorundayım..."

Mynet Haber

Mynet Haber

22 dakika önce

Büyükçekmece'de alkollü bir şekilde önündeki araca çarpan C.A., aracına çarptığı 23 yaşındaki Muhammed Ağırkan'a dehşeti yaşattı. Kaza sonrası tutanak için fotoğraf çekmek isteyen Ağırkan'a C.Ü. 14 el ateş etti. Mucize eseri hayatta kalan Ağırkan, "Başıma gelip 3 kurşun daha sıktı. Birkaç el daha ateş etmeye çalıştı ama kurşunu bitmişti. Amacı beni orada öldürmekti. Şimdi hayatım boyunca hareket etmek için ilaç kullanmak zorundayım..." dedi. Olay anına dair görüntüler ortaya çıktı!

Kanala Ait Diğer Videolar

Yer: Büyükçekmece! Kaza tutanağı tutmak istedi, kurşun yağmuruna tutuldu... Şans eseri hayatta kaldı: "Hayatım boyunca hareket etmek için ilaç kullanmak zorundayım..." 05:24

Diyarbakır'da 'doktora ve hastane personeline saldırı' tatbikatı gerçeği aratmadı 05:02

Adana’da cinnet getiren adam eşi ve çocuğunu öldürüp, kendisini bıçakla yaraladı 00:23

Aslıhan Sinem Çiçek'in ölmeden önceki son görüntüsü ortaya çıktı! Son sözü 'Baba' oldu 01:48

Kuzey Marmara Otoyolu’nda şaşkına çeviren olay! Kamyondan fırlayan tekerlek metrelerce yol kat etti 01:42

BM Barış Gücü askerleri ile KKTC güvenlik güçleri arasında gerginlik 01:38

Göz göre göre öldü! İngiliz turist serinlemek için girdiği ırmakta böyle boğuldu 06:43

Şanlıurfa'da bir ilçeyi ayağa kaldıran olay! Kuduz hastası hastaneden kaçtı, vatandaşlar paniğe kapıldı 00:55

Şişli'de trafik polislerinden ceza yiyen taksiciden ilginç sözler! "Zaten ödemiyoruz" 00:43

2,5 milyon liraya araç aldı, hayatının şokunu yaşadı! Lüks otomobil arıza yapınca gerçek ortaya çıktı 05:31

Okuyucu Yorumları 0 yorum

Diğer Videolar

Yer: Büyükçekmece! Kaza tutanağı tutmak istedi, kurşun yağmuruna tutuldu... Şans eseri hayatta kaldı: "Hayatım boyunca hareket etmek için ilaç kullanmak zorundayım..."

Yer: Büyükçekmece! Kaza tutanağı tutmak istedi, kurşun yağmuruna tutuldu... Şans eseri hayatta kaldı: "Hayatım boyunca hareket etmek için ilaç kullanmak zorundayım..."

Diyarbakır'da 'doktora ve hastane personeline saldırı' tatbikatı gerçeği aratmadı

Diyarbakır'da 'doktora ve hastane personeline saldırı' tatbikatı gerçeği aratmadı

Adana’da cinnet getiren adam eşi ve çocuğunu öldürüp, kendisini bıçakla yaraladı

Adana’da cinnet getiren adam eşi ve çocuğunu öldürüp, kendisini bıçakla yaraladı

Aslıhan Sinem Çiçek'in ölmeden önceki son görüntüsü ortaya çıktı! Son sözü 'Baba' oldu

Aslıhan Sinem Çiçek'in ölmeden önceki son görüntüsü ortaya çıktı! Son sözü 'Baba' oldu

Kuzey Marmara Otoyolu’nda şaşkına çeviren olay! Kamyondan fırlayan tekerlek metrelerce yol kat etti

Kuzey Marmara Otoyolu’nda şaşkına çeviren olay! Kamyondan fırlayan tekerlek metrelerce yol kat etti

BM Barış Gücü askerleri ile KKTC güvenlik güçleri arasında gerginlik

BM Barış Gücü askerleri ile KKTC güvenlik güçleri arasında gerginlik

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.