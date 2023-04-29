Yer: Denizli! Kırılması zor bir rekora imza attı: 400 adet çöp şiş yedi

Denizli’de düzenlenen para ödüllü 'En çok çöp şiş yeme' yarışmasında kırılması zor bir rekora imza atıldı. 52 kilodaki kadın, 50 dakikanın ilk 15 dakikasında 200, tamamında ise 400 adet çöp şiş yiyerek 25 bin TL’lik büyük ödülün sahibi oldu.