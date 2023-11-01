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Yer Diyarbakır… İş yerinin önünde infaz ettiler! O anlar kamerada…

Mynet Haber

Mynet Haber

2 saat önce

Diyarbakır'da dehşete düşüren bir olay yaşandı. 38 yaşındaki oto galerici Serdar Tokur, iş yerinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. O anlar kameraya yansırken, 3 şüphelinin kaçtığı araç 2 kilometre uzaklıkta bulundu.

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