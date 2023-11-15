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Yer: Esenyurt! Yabancı uyruklu kişilere pansiyon olarak kiralanan daireden onlarca yatak ve ranza çıktı... Eşyalar camlardan sokağa atıldı

Mynet Haber

Mynet Haber

30 dakika önce

Esenyurt’ta yabancı uyruklu şahıslara pansiyon olan bina 2 kez polis baskınına uğradı. Son baskından sonra içerideki eşyalar bina sahibi tarafından camlardan sokağa atılarak ilginç bir şekilde sokağa bırakıldı.

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