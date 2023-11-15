Yer: Esenyurt! Yabancı uyruklu kişilere pansiyon olarak kiralanan daireden onlarca yatak ve ranza çıktı... Eşyalar camlardan sokağa atıldı
Mynet Haber
30 dakika önce
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Esenyurt’ta yabancı uyruklu şahıslara pansiyon olan bina 2 kez polis baskınına uğradı. Son baskından sonra içerideki eşyalar bina sahibi tarafından camlardan sokağa atılarak ilginç bir şekilde sokağa bırakıldı.
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