Yer: Esenyurt! Yabancı uyruklu kişilere pansiyon olarak kiralanan daireden onlarca yatak ve ranza çıktı... Eşyalar camlardan sokağa atıldı

Esenyurt’ta yabancı uyruklu şahıslara pansiyon olan bina 2 kez polis baskınına uğradı. Son baskından sonra içerideki eşyalar bina sahibi tarafından camlardan sokağa atılarak ilginç bir şekilde sokağa bırakıldı.