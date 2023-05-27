Yer: Hatay! Güvenlik kameraları yakaladı: Sokak köpeğine güpegündüz cinsel istismarda bulundu
Mynet Haber
19 dakika önce
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Hatay İskenderun’da güvenlik kamerasına takılan sokak köpeğine cinsel istismar görüntüleri üzerinde polis ekipleri harekete geçti. Şüpheli şahıs il emniyet müdürlüğünce gözaltına aldındı. O görüntüler ise sosyal medyada büyük tepki topladı.
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