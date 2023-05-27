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Yer: Hatay! Güvenlik kameraları yakaladı: Sokak köpeğine güpegündüz cinsel istismarda bulundu

Mynet Haber

Mynet Haber

19 dakika önce

Hatay İskenderun’da güvenlik kamerasına takılan sokak köpeğine cinsel istismar görüntüleri üzerinde polis ekipleri harekete geçti. Şüpheli şahıs il emniyet müdürlüğünce gözaltına aldındı. O görüntüler ise sosyal medyada büyük tepki topladı.

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