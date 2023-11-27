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Yer: İskenderun! Şehir 1.5 metre sular altında kaldı, vatandaşlar botla kurtarılıyor...

Mynet Haber

Mynet Haber

40 dakika önce

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşanan şiddetli yağış ve fıtına sonucu deniz suları kenti kapladı. Kent merkezinde 1.5 metreyi bulan su yüzünden AFAD ekipleri kurtarma çalışmalarını botlar vasıtasıyla sağlıyor.

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