Yer: İskenderun! Şehir 1.5 metre sular altında kaldı, vatandaşlar botla kurtarılıyor...
Mynet Haber
40 dakika önce
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşanan şiddetli yağış ve fıtına sonucu deniz suları kenti kapladı. Kent merkezinde 1.5 metreyi bulan su yüzünden AFAD ekipleri kurtarma çalışmalarını botlar vasıtasıyla sağlıyor.
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