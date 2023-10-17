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Yer: İstanbul! Eşini taciz eden adamı herkesin içinde darp etti

Mynet Haber

Mynet Haber

1 saat önce

İstanbul'da bir kişi sokakta yürüyen kadını sözle taciz etti. Kadın durumu kocasına anlatırken öfkeli koca, eşine tacizde bulunan kişiyi iş yerinin önünde beklerken görünce bir anda saldırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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