Yer: İstanbul... Trafik magandası ambulansın önünü kesti... Skandal diyalog saniye saniye kaydedildi! "Kralını çağır..."

İstanbul'da bir sürücü ambulansın önünü kesip, ambulansta hasta olup olmadığını kontrol etmeye çalıştı. Ambulans şoförü ve diğer sürücü arasındaki diyalog cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum