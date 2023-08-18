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Yer: İstanbul... Trafik magandası ambulansın önünü kesti... Skandal diyalog saniye saniye kaydedildi! "Kralını çağır..."

Mynet Haber

Mynet Haber

44 dakika önce

İstanbul'da bir sürücü ambulansın önünü kesip, ambulansta hasta olup olmadığını kontrol etmeye çalıştı. Ambulans şoförü ve diğer sürücü arasındaki diyalog cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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