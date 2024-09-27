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1 saat önce

Yer: Kartal! Bir çocuk arkadaşının boğazına böyle bıçak dayadı...

İstanbul Kartal'da kaydedilen görüntülerde, bir parkta küçük yaştaki bir çocuğun boğazına arkadaşı tarafından bıçak dayandığı anlar görüldü. Sosyal medyada gündem olan anlar sosyal medyada gündem oldu.

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