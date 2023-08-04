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Yer: Kırıkkale... Sebebi duyanları şaşırtacak cinsten! "Daha önce böyle bir durumla karşılaşmamıştım"

Mynet Haber

Mynet Haber

54 dakika önce

Kırıkkale'de bir cep telefonu satış mağazasına eşyalarını bırakmak için gelen 76 yaşındaki Duman Salu, terliklerini dışarıda çıkartarak içeri girdi. Yaşlı kadının terliklerini dışarıda çıkartarak içeri girme nedeni ise duyanları şaşırtacak türden... Öte yandan Salu, "Ben bir yere girdiğim zaman çıkartırım. Hastaneye varıyorum orada da kimse görmeden çıkartıyorum" dedi. İş yeri sahibi ise yaşananları "Daha önce böyle bir durumla karşılaşmamıştım" ifadesini kullanarak anlattı.

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