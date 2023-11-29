Yer: Şanlıurfa! İlginç görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu
Mynet Haber
1 saat önce
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Şanlıurfa'da 65 inç televizyon alan bir kişinin nakliye parası vermemek için televizyonu arabanın bagajına oturttuğu 2 kişi tarafından taşıtması sosyal medyada gündem oldu. İşte telefon kamerasıyla görüntülenen o anlar!
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