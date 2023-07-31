VİDEO

Yeşil ışık yanınca herkes ileri, tır geri gitti: Sürücülerin panik anları kameralara yansıdı

Mynet Haber

Mynet Haber

19 dakika önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün uyuduğu iddia edilen tomruk yüklü tırın geri geri gelerek arkasındaki otomobillere çarpması sonucu meydana gelen ve 6 aracın karıştığı zincirleme kazada şans eseri yaralanan olmadı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan görüntülerde, tırın aniden geri gelmesi, diğer araçların panikle kaçmaya çalışması ve araçlara çarpması kayda girdi. Tırın çarptığı kadın sürücü, "Hem kornaya bastım, hem bas bas bağırdım ama duymadı" dedi.

Kanala Ait Diğer Videolar

Şile'de sahilde bulunan 30'a yakın mühimmat ekipleri harekete geçirdi 01:01

Yeşil ışık yanınca herkes ileri, tır geri gitti: Sürücülerin panik anları kameralara yansıdı 05:31

Gaziosmanpaşa’da öldürülen taksici Samet Kubiloğlu son yolculuğuna uğurlandı 06:14

İçindeki siyanürü imha edip yararlı mineralleri bırakarak altını içilebilir hale getirdi: 'Gramı 1400 lira' 03:15

Türkiye Esenyurt'taki vahşeti konuşuyor! 'Görüntüleri izleyemedim' Öldürülen gencin babası anlattı: "Bunu WhatsApp'ta paylaştım" 03:34

Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile görüştü 00:43

Kağıthane'de ormanlık alanda korkutan yangın! 00:50

Görenleri şaşkına çevirdi! "Bize bir komşumuz verdi... Kızartsak olmuyor, kurutsak olmuyor, ne olduğunu da bilmiyoruz" 00:57

Dünyanın 20 katı büyüklüğündeki işte o patlama 00:25

Resmi tatili fırsat bilen İranlı turistler Van'a akın etti: Caddeler doldu taştı 02:34

Okuyucu Yorumları 0 yorum

Diğer Videolar

Şile'de sahilde bulunan 30'a yakın mühimmat ekipleri harekete geçirdi

Şile'de sahilde bulunan 30'a yakın mühimmat ekipleri harekete geçirdi

Yeşil ışık yanınca herkes ileri, tır geri gitti: Sürücülerin panik anları kameralara yansıdı

Yeşil ışık yanınca herkes ileri, tır geri gitti: Sürücülerin panik anları kameralara yansıdı

Gaziosmanpaşa’da öldürülen taksici Samet Kubiloğlu son yolculuğuna uğurlandı

Gaziosmanpaşa’da öldürülen taksici Samet Kubiloğlu son yolculuğuna uğurlandı

İçindeki siyanürü imha edip yararlı mineralleri bırakarak altını içilebilir hale getirdi: 'Gramı 1400 lira'

İçindeki siyanürü imha edip yararlı mineralleri bırakarak altını içilebilir hale getirdi: 'Gramı 1400 lira'

Türkiye Esenyurt'taki vahşeti konuşuyor! 'Görüntüleri izleyemedim' Öldürülen gencin babası anlattı: "Bunu WhatsApp'ta paylaştım"

Türkiye Esenyurt'taki vahşeti konuşuyor! 'Görüntüleri izleyemedim' Öldürülen gencin babası anlattı: "Bunu WhatsApp'ta paylaştım"

Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile görüştü

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.