Yeşil ışık yanınca herkes ileri, tır geri gitti: Sürücülerin panik anları kameralara yansıdı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün uyuduğu iddia edilen tomruk yüklü tırın geri geri gelerek arkasındaki otomobillere çarpması sonucu meydana gelen ve 6 aracın karıştığı zincirleme kazada şans eseri yaralanan olmadı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan görüntülerde, tırın aniden geri gelmesi, diğer araçların panikle kaçmaya çalışması ve araçlara çarpması kayda girdi. Tırın çarptığı kadın sürücü, "Hem kornaya bastım, hem bas bas bağırdım ama duymadı" dedi.