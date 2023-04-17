Yetenek yarışmasında şoke eden anlar! Kendini herkesin önünde ateşe verdi
Birbak Magazin
1 saat önce
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İngiliz televizyonlarında ekrana gelen Britain's Got Talent adlı yarışmada şoke eden anlar yaşandı. Bir yarışmacının bir rubik küpünü çözmek için kendini ateşe vermesinin ardından gösteri büyük eleştiri aldı. O anlar şoke etti.
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