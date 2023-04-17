Yetenek yarışmasında şoke eden anlar! Kendini herkesin önünde ateşe verdi

İngiliz televizyonlarında ekrana gelen Britain's Got Talent adlı yarışmada şoke eden anlar yaşandı. Bir yarışmacının bir rubik küpünü çözmek için kendini ateşe vermesinin ardından gösteri büyük eleştiri aldı. O anlar şoke etti.