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Yiğit Marcus Aral'dan sevgilisi Şevval Şahin'e destek! 'Seni üzmeye çalışanlar...'

28.10.2020 09:15 | Son Güncelleme:
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Yiğit Marcus Aral'dan sevgilisi Şevval Şahin'e destek! 'Seni üzmeye çalışanlar...'

Geçtiğimiz günlerde evinde parti yapıp koronavirüs olan Yiğit Marcus Aral son günlerde gündemde olan sevgilisi Şevval Şahin'e destek olmak için bir paylaşım yaptı. Aral sevgilisine "Seni üzmeye çalışanlar karşılarında beni bulacaklar" dedi.

Şevval Şahin, CNN TÜRK'te yayınlanan 'Sorgu Sual' programında; "İstiklal Marşı'nı biliyor musunuz?", "Atatürk’ün herhangi bir sözünü biliyor musunuz?" ve "Türkiye’de kaç coğrafi bölge var?" sorularına cevap verememişti. Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden Şevval Şahin'e, sevgilisi Yiğit Marcus Aral'dan destek geldi.

Aral, "Seni üzmeye çalışanlar karşılarında beni bulacaklar" dedi.

Ekran Alıntısı

Aral paylaşımında şunları yazdı: "Canım aşkım! Senin kadar iyi bir kalbe sahip olan bir insanla tanışmadım. İçindeki pozitif enerjiyle etrafını aydınlatmaya devam edeceksin. Senin kültürünü, klasını, hayat felsefeni ve insanlara bakışını herkesin anlamasını beklemek zaten saçma olurdu. Yaşına göre çok olgunsun, cesaretli ve başarılısın, maalesef bunu çekemeyen fesat gözlerden senin kültürünü, klasını, hayat felsefeni ve insanlara bakışını herkesin anlamasını beklemek zaten saçma olurdu. Seni her zaman sevmeye ve iyi ya da “ehhh” günlerinde her zaman yanındayım, benim için bu bir onurdur ve seni rencide etmeye ya da kırmaya çalışan mahlukatlar karşılarında beni bulacaklar" dedi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
hangi konumda olduğuna kim olduğuna bakmadan İstiklal Marşının yazarını bilemeyen, partilemekten gündemi takip bile edememiş şu anda Türkiye'nin en ünlü adamı olan Fahrettin Koca'yı bile tanımayan birisini CB gelse savunamaz bana. 8 Yaşındaki kızıma sorun bakanı o bile biliyor. Böyleleri de orasını burasını açıp bu ülkeden para kazanıyor. Millet de bunları takip edip pohpohluyor. Takipçilerinin de bundan bir farkı yok zaten. Biz Corona ile uğraşıp duralım. Kimimiz işinden kalsın çocuklarımız okulundan kalsın dünya bunlara güzel ama

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