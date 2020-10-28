Yiğit Marcus Aral'dan sevgilisi Şevval Şahin'e destek! 'Seni üzmeye çalışanlar...'

Şevval Şahin, CNN TÜRK'te yayınlanan 'Sorgu Sual' programında; "İstiklal Marşı'nı biliyor musunuz?", "Atatürk’ün herhangi bir sözünü biliyor musunuz?" ve "Türkiye’de kaç coğrafi bölge var?" sorularına cevap verememişti. Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden Şevval Şahin'e, sevgilisi Yiğit Marcus Aral'dan destek geldi.

Aral, "Seni üzmeye çalışanlar karşılarında beni bulacaklar" dedi.

Aral paylaşımında şunları yazdı: "Canım aşkım! Senin kadar iyi bir kalbe sahip olan bir insanla tanışmadım. İçindeki pozitif enerjiyle etrafını aydınlatmaya devam edeceksin. Senin kültürünü, klasını, hayat felsefeni ve insanlara bakışını herkesin anlamasını beklemek zaten saçma olurdu. Yaşına göre çok olgunsun, cesaretli ve başarılısın, maalesef bunu çekemeyen fesat gözlerden senin kültürünü, klasını, hayat felsefeni ve insanlara bakışını herkesin anlamasını beklemek zaten saçma olurdu. Seni her zaman sevmeye ve iyi ya da “ehhh” günlerinde her zaman yanındayım, benim için bu bir onurdur ve seni rencide etmeye ya da kırmaya çalışan mahlukatlar karşılarında beni bulacaklar" dedi.

