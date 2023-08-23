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Yılda sadece 1,5 ay çalışıyorlar: Saatlik ücretleri 2 bin TL

Kanal Finans

Kanal Finans

24 dakika önce

Ordu’da geçen haftalarda hasadına başlanan ve harmanlara getirilen fındıkta patoz mesaisi devam ediyor. Yılda yaklaşık 1,5 ay çalışan patozcular, bir saatlik çalışma ücretinin 2 bin TL olduğunu belirtiyor.

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