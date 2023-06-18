YKS'de ikinci oturum maraton koşusunu aratmadı, saniyeler ile sınava yetiştiler

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da başladı. Geç kalan ve koşarak gelen öğrencilerin çabası maraton yarışlarını aratmadı. Bazı öğrenciler kapıların kapanmasına saniyeler kala yetişti.