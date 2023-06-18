YKS'de ikinci oturum maraton koşusunu aratmadı, saniyeler ile sınava yetiştiler
Mynet Haber
30 dakika önce
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da başladı. Geç kalan ve koşarak gelen öğrencilerin çabası maraton yarışlarını aratmadı. Bazı öğrenciler kapıların kapanmasına saniyeler kala yetişti.
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