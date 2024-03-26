Yola dökülen yağ kazaya sebep oldu: Motosikletlinin sürüklendiği anlar kamerada

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yola dökülen yağ sebebiyle kayan bir motosiklet, önündeki araca çarparak durabildi. Motosiklet sürücüsünün şans eseri yara almadan kurtulduğu kaza anı ise bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.