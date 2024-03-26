Yola dökülen yağ kazaya sebep oldu: Motosikletlinin sürüklendiği anlar kamerada
Mynet Haber
37 dakika önce
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde yola dökülen yağ sebebiyle kayan bir motosiklet, önündeki araca çarparak durabildi. Motosiklet sürücüsünün şans eseri yara almadan kurtulduğu kaza anı ise bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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